『MECCANIXITY ジェルカラーフィルターペーパー ポリエステルフィルム 40x50cm グリーン フォトスタジオ用 レッドヘッドライト 2個パック 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 12分に出品され03月24日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,866円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名MECCANIXITY ジェルカラーフィルターペーパー ポリエステルフィルム 40x50cm グリーン フォトスタジオ用 レッドヘッドライト 2個パックMECCANIXITY Lighting Gel Filter 15.7x19.7 Inch Green Color Correction Sheet for Photo Studio Red Head Light， Pack of 2ブランド：MECCANIXITY商品サイズ：高さ：3.7 cm横幅：6.6 cm奥行：42.3 cm重量：7554 g商品番号：mea220526ee0169色：Green素材：Polyester