『激レア！★ 『ワンピース・ONE PIECE』２０周年記念・中国限定発売品！・色紙＆記念メダル・セット！日本未発売品！B 88【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 04分に出品され03月13日 19時 04分に終了予定です。即決価格は7,874円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 激レア！ 『ワンピース・ONE PIECE』２０周年記念・中国限定発売品！・色紙＆記念メダル・セット！日本未発売品！B 88



中国大陸でも人気のワンピース・数量限定発売品です。

かっこいメダルです。

