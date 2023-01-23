『DVD「3 Majesty x X.I.P. LIVE -5th Anniversary Tour FINAL- 〜WITH YOU〜」（豪華版）（受注生産限定） [DVD]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 41分に出品され04月01日 02時 41分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2019/12/25 販売元:ユニバーサル ミュージック 登録日:2019/11/08 3 Majesty × X.I.P. 特典:CD／特製BIGアクリルキーホルダー／スペシャルブロマイドセット