『ONE PIECE Log Collection ”BELL” [DVD]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 15時 56分に出品され03月16日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:DVD アニメキッズアニメ 発売日:2011/08/26 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2011/02/04 田中真弓 ONE PIECE 東映アニメーション制作作品 アニメONE PIECE／ワンピースシリーズ ONE PIECE Log Collection 6202203180426 特典:ONE PIECE×PANSON WORKS ふわふわクリーナー“チョッパー”(初回生産分のみ特典)／解説ブックレット 内容:第180話〜第195話 解説:海賊王を目指す少年“ルフィ”とその仲間たちの冒険の物語を描いた、尾田栄一郎原作の人気コミックをTVアニメ化したアクション・アドベンチャー!これまでのTVアニメシリーズをエピソードごとにまとめたお求めやすい「Log Collection」シリーズ。