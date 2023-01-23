『スノーピーク(snow peak) 野遊びセット2022トラメジーノセット FK-228【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 05時 52分に出品され04月25日 05時 52分に終了予定です。即決価格は7,858円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) 野遊びセット2022トラメジーノセット FK-228
【商品説明】
・【GR-009R/ホットサンドクッカートラメジーノ】 材質：本体／アルミダイカスト（シリコン塗装）・金属、ハンドル／ステンレス、グリップ／竹集成材 収納サイズ：210×190×30mm
・【UG-024/キャンパーズミトン】 材質：牛革、綿、ポリエステル
【サイズ】
高さ : 9.10 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 38.10 cm
重量 : 1.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7858円
861 入札履歴
終了
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