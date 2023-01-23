『HIROKO KOSHINO / ヒロココシノ 【日本製】アンゴラウールニットキャップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 04分に出品され04月20日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品はセール価格です

18，700円 → 11，220円(40%off)



【カテゴリ】レディース > 服飾雑貨 > キャップ

【カラー】ベージュ/ブラック

【サイズ】M

【実寸(cm)】M高さ27 頭周り44

【素材】ウール 47% アンゴラ 40% ナイロン 13%

【製造国】-

【基本情報】RG7AT01170，ヒロココシノ

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ HIROKO

KOSHINO

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ヒロココシノ

【日本製】アンゴラウールニットキャップ