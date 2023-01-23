『マナスタッシュ BULKY NECK WOOLLY SWEAT タートルネック スウェット 7113122 メンズ L 055 BROWN【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 07時 06分に出品され05月08日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マナスタッシュ BULKY NECK WOOLLY SWEAT タートルネック スウェット 7113122 メンズ L 055 BROWN
【商品説明】
・L 着丈70cm 肩幅58.5cm 身幅63cm そで丈57.5cm
・M 着丈67.5cm 肩幅57cm 身幅59cm そで丈57cm
・XL 着丈72cm 肩幅61cm 身幅66cm そで丈61cm
・[原産国]:中国
・メイン素材: 本体:綿45% アクリル22% 毛17% ナイロン16% リブ部分:綿95% ポリウレタン5% 刺繍糸:ポリエステル65% 綿35%
・素材構成: 本体:綿45% アクリル22% 毛17% ナイロン16% リブ部分:綿95% ポリウレタン5% 刺繍糸:ポリエステル65% 綿35%
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 33.40 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7853円
9 入札履歴
終了
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