『マナスタッシュ BULKY NECK WOOLLY SWEAT タートルネック スウェット 7113122 メンズ L 055 BROWN【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 07時 06分に出品され05月08日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マナスタッシュ BULKY NECK WOOLLY SWEAT タートルネック スウェット 7113122 メンズ L 055 BROWN



【商品説明】

・L 着丈70cm 肩幅58.5cm 身幅63cm そで丈57.5cm

・M 着丈67.5cm 肩幅57cm 身幅59cm そで丈57cm

・XL 着丈72cm 肩幅61cm 身幅66cm そで丈61cm

・[原産国]:中国

・メイン素材: 本体:綿45% アクリル22% 毛17% ナイロン16% リブ部分:綿95% ポリウレタン5% 刺繍糸:ポリエステル65% 綿35%

・素材構成: 本体:綿45% アクリル22% 毛17% ナイロン16% リブ部分:綿95% ポリウレタン5% 刺繍糸:ポリエステル65% 綿35%



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 33.40 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ マナスタッシュ

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