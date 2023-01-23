『FURUTECH FT-212-G（4個1組・金メッキ) バナナプラグ フルテック FT-212G / FT212G【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 16時 28分に出品され05月03日 16時 28分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 FURUTECH FT-212



・導体：24K金メッキまたはロジウムメッキα（alpha）純銅素材

・ハウジング：ナイロン/グラスファイバー+ナノ単位のセラミック・パウダーとカーボンパウダー仕上げ

・ボディ部絶縁体：高剛性POM樹脂成型

・ネジ止めによる結線

・取付け最大ワイヤー径：4.2mm

・ワイヤー絶縁適応径：7.8mm

・エンドリング：ステンレス

※お取り寄せ商品 商品カテゴリ オーディオ専門店スクェア アクセサリー ケーブル端末処理（バナナ・Yラグなど） テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、映像機器 ホームシアター AVアンプ

JANコード/ISBNコード 4582237538243

商品コード ft212g