『FURUTECH FT-212-G（4個1組・金メッキ) バナナプラグ フルテック FT-212G / FT212G【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 16時 28分に出品され05月03日 16時 28分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
FURUTECH FT-212
・導体：24K金メッキまたはロジウムメッキα（alpha）純銅素材
・ハウジング：ナイロン/グラスファイバー+ナノ単位のセラミック・パウダーとカーボンパウダー仕上げ
・ボディ部絶縁体：高剛性POM樹脂成型
・ネジ止めによる結線
・取付け最大ワイヤー径：4.2mm
・ワイヤー絶縁適応径：7.8mm
・エンドリング：ステンレス
※お取り寄せ商品
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4582237538243
商品コード
ft212g
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落札価格7853円
154 入札履歴
終了
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