『Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（140cm）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 12時 42分に出品され03月13日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（140cm）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 31.50 cm
重量 : 3.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7853円
795 入札履歴
終了
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