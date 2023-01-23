『KARY デスクライトBlack【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 18時 47分に出品され03月31日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,853円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 82.50 cm
重量 : 2.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7853円
780 入札履歴
終了
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