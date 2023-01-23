『HiFuture FutureMATE Bluetooth通信 空気伝導イヤホン ブラック オープンイヤー 耳を塞がない 低遅延 ENC ノ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 19時 46分に出品され04月19日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HiFuture FutureMATE Bluetooth通信 空気伝導イヤホン ブラック オープンイヤー 耳を塞がない 低遅延 ENC ノ
【商品説明】
・わずか20gの超軽量設計、８時間の連続再生可能
・ビームフォーミング機能搭載。音量を上げすぎに音声が直線的に届くため音漏れの軽減も。
・内蔵されたデュアルマイクはENCノイズキャンセリング搭載。人間の声以外の雑音を除去して音声届けます。
・耳への負担を軽減したオープンイヤー方式のワイヤレス空気伝導イヤホン。
・音楽再生だけではなく、通話時のイヤホン＆マイクとしても。
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
AKG K52
¥ 7850
EURPMASK ヘッドホンスタンド RGB対応 USBハブ 2ポート 滑り止めパッド付き ヘッドホンフック 2台掛け 卓上 クランプ式 2
¥ 7850
MAVIN 完全ワイヤレスイヤホン Mavin Air-X BLACK
¥ 7850
SONY 密閉型インナーイヤーレシーバー XBA-S65 ブラック XBA-S65/B
¥ 7850
MIFO デジタルアンプ オーディオアンプ 最大出力150W（50W+50W）Bluetooth4.0 USBメモリ SDカード Hifi
¥ 7850
Roland ローランド バイノーラル マイクロホン イヤホン CS-10EM
¥ 7850
Ikko ITX01 ドッキングステーション USB-C ハブ - 10-in-1 USB C PD Dock DAC搭載 USB 3.2 ポート 1
¥ 7850
KGUSS K3 PRO USB DAC ヘッドホンアンプ 光 同軸 RCA 24Bit 192KHz DAコンバーター & ヘッドホンアン
¥ 7849
ヤマハ YAMAHA ヘッドホン ホワイト HPH-150WH
¥ 7849
KGUSS K3 PRO USB DAC ヘッドホンアンプ 光 同軸 RCA 24Bit 192KHz DAコンバーター & ヘッドホンアン
¥ 7849
イヤホン3.5mm 有線 グラフェン震膜 マイク付き リモコン付き ヘッドホン コンパクト ノイズ遮断 高音質 重低音 クリア通話
¥ 7848
ホンダCB500X NC700X NC750X 22ミリメートル7/8 ハンドル脂肪ライザー取付ライザーオートバイcncビレットアルミ
¥ 7848
車の日よけ，車の窓用のユニバーサルエクステンダー，アンチグレアサンスクリーン，UV保護
¥ 7848
Bluetooth5.0第2世代 Bluetooth イヤホン スポーツ ブルートゥース イヤホン 低音重視 マイク付き ワイヤレス イヤ
¥ 7848
進化版 Bluetooth5.0第2世代 Bluetooth イヤホン スポーツ ブルートゥース イヤホン 低音重視 マイク付き ワイヤレス
¥ 7848
Blue Ever Blue Model1001 BK
¥ 7848
AudioComm ANC完全ワイヤレスイヤホン ブラック HP-W800N
¥ 7848
国内正規品NOWALL ハイブリッドドライバー搭載 カナル型ワイヤレス対応イヤホン CH3 NW-CH3
¥ 7848
落札価格7851円
774 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！