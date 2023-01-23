『HiFuture FutureMATE Bluetooth通信 空気伝導イヤホン ブラック オープンイヤー 耳を塞がない 低遅延 ENC ノ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 19時 46分に出品され04月19日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HiFuture FutureMATE Bluetooth通信 空気伝導イヤホン ブラック オープンイヤー 耳を塞がない 低遅延 ENC ノ



【商品説明】

・わずか20gの超軽量設計、８時間の連続再生可能

・ビームフォーミング機能搭載。音量を上げすぎに音声が直線的に届くため音漏れの軽減も。

・内蔵されたデュアルマイクはENCノイズキャンセリング搭載。人間の声以外の雑音を除去して音声届けます。

・耳への負担を軽減したオープンイヤー方式のワイヤレス空気伝導イヤホン。

・音楽再生だけではなく、通話時のイヤホン＆マイクとしても。



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 16.70 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。