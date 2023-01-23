『エスエスケイ 携帯用バットスタンド SGR16【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 11時 05分に出品され04月09日 11時 05分に終了予定です。即決価格は7,851円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・青い 幅:47×奥行:56×高さ:L47cm SGR16

・原産国:台湾

・素材:スチール製、サイドポケットバック/ポリエステル

・総重量:2.6kg

・バット16本収納可能

両サイド小物入れポケット付き

携帯用バック付き