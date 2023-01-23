『紅茶花伝ロイヤルミルクティー ボトル缶 270ml 24本 3ケース 計:72本【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 20時 47分に出品され03月06日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
国産牛乳100%のやさしい味わいはそのままに、上品な甘さ、すっきりとした後味を実現。。【入 数】：24本 × 3ケース【原 材 料】：牛乳、砂糖、紅茶、食塩、香料、乳化剤、クエン酸Na、ビタミンC、カゼインNa、安定剤(カラギナン)【栄養成分】：エネルギー38kcal、たんぱく質0.7g、脂質0.9g、炭水化物6.8g、食塩相当量0.1g【賞味期限】：メーカー製造日より10ヶ月
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落札価格7847円
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終了
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