『知育家具 EVAキッズシリーズ えほんたて スリムタイプ PS-50S R・レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 18時 28分に出品され04月17日 18時 28分に終了予定です。即決価格は7,847円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 知育家具 EVAキッズシリーズ えほんたて スリムタイプ PS-50S R・レッド つかまり立ちや、つたい歩きを始めたお子様にも安心して使用できる新しいスタイルの絵本棚です。縁周りには、クッション性に優れたEVAを使用。万一のお子様の転倒による衝撃や痛みを和らげる他、つかまる際も手に優しくフィットします。元気あふれるお子様をイメージした配色は、お部屋を明るく演出します。 生産国:日本 素材・材質:本体:プリント紙化粧繊維板ふち:EVA 商品サイズ:幅50.7×奥行き22×高さ45cm 重量:6.5kg 仕様:F(フォースター)取得裏面化粧間仕切り仕上げ完成品【内寸(2箇所)】幅44.4×奥行き6.2cm 子供部屋にピッタリな絵本立てです キーワード【家具 インテリア 子供部屋家具 おもちゃ収納】