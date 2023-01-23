『デシグアル クロスボディーバッグ 21WAXP778018 レディース イエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 40分に出品され03月03日 07時 40分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[デシグアル] クロスボディーバッグ 21WAXP778018 レディース イエロー



【商品説明】



CMR-X08TBWJHGJ

【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 32.20 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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