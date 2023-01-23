『ディアプレックス 全天候型パンツ 56302チャコール LLサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 27分に出品され03月18日 03時 27分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

高さ : 6.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【商品名】



ディアプレックス 全天候型パンツ 56302チャコール LLサイズ



プロダクトカテゴリ：その他メンズ雨具、レインウエア



・ウエスト88~94cm

・ヒップ部分 シームレス仕様

・素材/3層リップ ナイロン100%

・脇ゴム仕様

・裾アジャストシステム



世界最高水準の「防水・透湿・低結露素材」防水性(耐水圧)30，000mmH20以上透湿性(ムレにくさ)16，000g/m2/24hrs以上