『ホルベイン 水彩筆 リス毛 210 ラウンド 丸 4号 210-4 200905【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 58分に出品され03月04日 16時 58分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホルベイン 水彩筆 リス毛 210 ラウンド 丸 4号 210-4 200905



【商品説明】

・号数:No.4

・毛の種類:リス毛

・穂丈×巾:34.0×12.0mm

・穂先の形状:ラウンド(丸)



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 2.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。