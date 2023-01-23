『TOEI LIGHT(トーエイライト) ストップウォッチ069 G1449【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 42分に出品され04月01日 02時 42分に終了予定です。即決価格は7,841円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) ストップウォッチ069 G1449



【商品説明】

・CR2032電池1個使用(モニター用電池付)、ソーラー補助電源付

・アラーム機能，カウントダウンタイマー機能

・サイズ:幅6.8×長さ9.2×厚さ2.3cm

・体感温度表示

・温度・湿度表示

・表示:デジタル1/100秒まで，9時間59分59秒まで計測，単純計時，積算計時，ラップ・スプリットタイム計時(99ラップ・30ラップまでのメモリー付)，時計(12/24時間切替可)・カレンダー表示

・重さ0.0835kg

・防滴(JIS IPX4相当)



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 8.90 cm

奥行 : 15.30 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。