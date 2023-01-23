『KATO Nゲージ 10-1697 N700S 新幹線 のぞみ 基本セット 4両 鉄道模型 電車【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 23時 46分に出品され03月23日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ 10-1697 N700S 新幹線 のぞみ 基本セット 4両 鉄道模型 電車
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 20.30 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
KATO Nゲージ 10-1697 N700S 新幹線 のぞみ 基本セット 4両 鉄道模型 電車
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 20.30 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
962 入札履歴
終了
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