『エーハイム コンパクトオン 2100 (60Hz) 淡水・海水両用コンパクト水陸両用ポンプ 1個 (x 1)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 03時 12分に出品され04月02日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エーハイム コンパクトオン 2100 (60Hz) 淡水・海水両用コンパクト水陸両用ポンプ 1個 (x 1)



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7×10.9×14.2cm

・本体重量:0.95kg



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。