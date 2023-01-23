『エーハイム コンパクトオン 2100 (60Hz) 淡水・海水両用コンパクト水陸両用ポンプ 1個 (x 1)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 03時 12分に出品され04月02日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エーハイム コンパクトオン 2100 (60Hz) 淡水・海水両用コンパクト水陸両用ポンプ 1個 (x 1)
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7×10.9×14.2cm
・本体重量:0.95kg
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
426 入札履歴
終了
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