『あんさんぶるスターズ! あんスタ 礼瀬 マヨイ 前進のモーターショウ コスプレ衣装 変装 仮装 コスチューム 大人 cosplay イベント クリスマス【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 22時 15分に出品され03月31日 22時 15分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品詳細
| セット
ジャケット、インナー、ズボン、ベルト、手袋
材質
ポリエステル、合皮。生地など厳選された独自の素材を使用しております。 素材、仕様に拘る場合、気楽にスタッフまでお問い合わせください！
注意
送料について、当方では全国送料は1点1500円となります、同梱の場合は1点につき500円加算となります。
お急ぎの方、納期にご指定ご要望のあるお客様は恐れ入りますが事前にご確認ください。
モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。
商品カテゴリ
商品コード
101092231
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落札価格7840円
209 入札履歴
終了
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