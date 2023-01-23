『シュウウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル 450ml ( クリスマスコフレ2018・オイルクレンジング )【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 11時 28分に出品され04月12日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「ラ・メゾン・デュ・ショコラ × シュウ ウエムラ コレクション」よりチョコレートの世界観を纏ったスペシャルパッケージで登場。

【ブランド】

シュウウエムラ

【内容】

450ml

【備考】

-

【商品カテゴリー】

[ クリスマスコフレ2018・オイルクレンジング ]

【メーカー】

シュウウエムラ / shu uemura

【原産国/区分】

日本製/化粧品