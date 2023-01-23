『ミズノ 野球 少年軟式バット ジュニア 金属製 ウィルドライブレッド 1CJMY16574 MIZUNO【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 20時 21分に出品され03月28日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 WILLDRIVE RED 金属ならではの弾き、打感を手に入れろ！



カラー：62/レッド

サイズ：74cm

質量：平均500g

バランス：ミドルバランス（ミドルヒッター向き）

素材：超々ジュラルミン

最大径：直径66mm

原産国：中国製

グリップテープ：2ZT210





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