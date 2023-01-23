『エスエスケイ SSK プロエッジTR-WF 野球 トレーニングシューズ 23SS(ESF5230VW-1010)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 14時 26分に出品され04月04日 14時 26分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SSK プロエッジTR-WF
SSK(エスエスケイ)
プロエッジTR-WFSSK×BMZ搭載で
ベルトタイプのトレーニングシューズ。
【SSK×BMZ】
インソール搭載野球をする足を考えたインソール。
フォースパッド:母指球付近をサポートすることで
浮き指を解消し、足指の動きを助けます。
立方骨パッド
土踏まずを圧迫することなく、
立方骨を支えることで足裏のアーチを保ちます。
素材
【甲材】人工皮革
【底材／アウトソール】ゴム
【ミッドソール】合成樹脂
サイズ：24.5-30.0cm
カラー
(1010)ホワイト×ホワイト
仕様
23SP
生産国：ベトナム製
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¥ 8197
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¥ 8197
ローリングス(Rawlings) 野球 大人用 BIONIC 長袖ウインドジャケットプルオーバー（裏メッシュ） AOS12F06 ブラック
¥ 8197
ローリングス(Rawlings) 野球 大人用 BIONIC 長袖ウインドジャケットプルオーバー（裏メッシュ） AOS12F06 ブラック
¥ 8197
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¥ 8197
ローリングス(Rawlings) 野球 大人用 フード付きパーカー BIONIC ニットプルオーバーシャツ AOS12F08 レッド サイズ
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¥ 8176
落札価格7833円
940 入札履歴
終了
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