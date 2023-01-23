『エスエスケイ SSK プロエッジTR-WF 野球 トレーニングシューズ 23SS(ESF5230VW-1010)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 14時 26分に出品され04月04日 14時 26分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SSK プロエッジTR-WF



SSK(エスエスケイ)

プロエッジTR-WFSSK×BMZ搭載で

ベルトタイプのトレーニングシューズ。

【SSK×BMZ】

インソール搭載野球をする足を考えたインソール。

フォースパッド:母指球付近をサポートすることで

浮き指を解消し、足指の動きを助けます。



立方骨パッド

土踏まずを圧迫することなく、

立方骨を支えることで足裏のアーチを保ちます。



素材

【甲材】人工皮革

【底材／アウトソール】ゴム

【ミッドソール】合成樹脂

サイズ：24.5-30.0cm

カラー

(1010)ホワイト×ホワイト

仕様

23SP

生産国：ベトナム製