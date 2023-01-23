『BAOSHISHAN 回転台 電動回転台 知能ターンテーブル 遠隔操作 スムーズに回転 回転のスピード、方向、角度が調整可能 騒音が小さい【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 52分に出品され03月25日 08時 52分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BAOSHISHAN 回転台 電動回転台 知能ターンテーブル 遠隔操作 スムーズに回転 回転のスピード、方向、角度が調整可能 騒音が小さい
【商品説明】
・【多機能の遠隔操作功能】回転のスピード、方向、角度がリモコンで調整できます。連続回転モードと間欠回転モードこの二つの回転モードがあります。遠隔操作の距離が5ｍです。（回転のスピード：20-68s/一回り）
・【超強い積載量】１００ｋｇの超強い積載量を持っています。服モデル撮影や大きな商品の展示など場合に適しています。
・【適用する場合】コミックマーケットや家庭や誕生日パーティーや衣料品店やデジタル製品ストアやパン屋など場合に適用します。
・【適用する範囲】バッグや靴やアクセサリーやデジタル製品や人形や模型やケーキなど物の展覧に適用します。
・【騒音が小さいです】無声軸受と無声ギアの構造を採用して、
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7832円
458 入札履歴
終了
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