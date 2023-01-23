『ブリーフィング 公式正規品 スコープケース SCOPE BOX POUCH HARD AIR SILVER【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 42分に出品され03月18日 03時 42分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリーフィング 公式正規品 スコープケース SCOPE BOX POUCH HARD AIR SILVER
【商品説明】
・タテ13cmxヨコ10cmxマチ4cm
・留め具の種類: ボタン
・表地: 1680×B840デニール中空バリスティックナイロン
・重量:100g
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7831円
177 入札履歴
終了
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