『ブリーフィング 公式正規品 スコープケース SCOPE BOX POUCH HARD AIR SILVER【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 42分に出品され03月18日 03時 42分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリーフィング 公式正規品 スコープケース SCOPE BOX POUCH HARD AIR SILVER

【商品説明】

・タテ13cmxヨコ10cmxマチ4cm

・留め具の種類: ボタン

・表地: 1680×B840デニール中空バリスティックナイロン

・重量:100g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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