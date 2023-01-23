『モズ リュック ZZEI-04 B5サイズ対応 グレー×ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 51分に出品され03月19日 14時 51分に終了予定です。即決価格は7,830円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モズ リュック ZZEI-04 B5サイズ対応 グレー×ネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ モズ

リュック

ZZEI-04

B5サイズ対応

グレー×ネイビー