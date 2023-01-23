『フレームアームズ・ガール マガツキ [橘花] 全高約162mm ノンスケール プラモデル， FG093【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 01時 02分に出品され04月30日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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(C)KOTOBUKIYA

3種類のタンポ印刷済みの顔パーツ「笑顔」「ダメージ顔」「目閉じ顔」が付属。

髪形を一つ結びに変更。通常マガツキの長髪も付属します。

ヘッドギアなしの前髪が付属。

通常版マガツキと対になるような金・白ベースの成形色になっております。