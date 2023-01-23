『政田自然農園 (繰り返し使える) 長芋栽培用 クレバーパイプ(105cm) 10本セット 止め具付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 16時 59分に出品され03月09日 16時 59分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
政田自然農園 (繰り返し使える) 長芋栽培用 クレバーパイプ(105cm) 10本セット 止め具付き
【商品説明】
・パイプの中に育つので掘り取りも簡単。
・止め具 パイプ１本につき２個付属
・繰り返し使用できます。
・長芋を傷つけず、折らずに収穫できます。
・長芋栽培用パイプ
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 105.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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政田自然農園 (繰り返し使える) 長芋栽培用 クレバーパイプ(105cm) 10本セット 止め具付き
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落札価格7827円
617 入札履歴
終了
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