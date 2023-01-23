『政田自然農園 (繰り返し使える) 長芋栽培用 クレバーパイプ(105cm) 10本セット 止め具付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 16時 59分に出品され03月09日 16時 59分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

政田自然農園 (繰り返し使える) 長芋栽培用 クレバーパイプ(105cm) 10本セット 止め具付き



【商品説明】

・パイプの中に育つので掘り取りも簡単。

・止め具 パイプ１本につき２個付属

・繰り返し使用できます。

・長芋を傷つけず、折らずに収穫できます。

・長芋栽培用パイプ



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。