『（本州四国 送料無料） ヘルス 業務用入浴剤 Ａ−２２ 「いちごの香風呂」 ６ｋｇ×２袋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 00時 20分に出品され04月09日 00時 20分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 香り：いちごの香り 内容量６ｋｇ×２袋（１２ｋｇ） 計量カップ付 塩素耐性対応品