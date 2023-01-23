『オークリー カジュアル ライフスタイル サングラス OAKLEY FROGSKINS フロッグスキンズ ASIANFIT Grey Smoke/Prizm Sapphire【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 34分に出品され03月12日 23時 34分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポップカルチャーにとって、特異な時代でした。
ロナルド・レーガンがホワイトハウスの主で、 ターミ
ネーターが大ヒットし、Run DMCはゴールド・ディスク
を受賞していました。
同じ時代にOakleyはFrogskins（フロッグスキン）と呼
ばれる、唯一無二のアイウェアを創造しました。
Oakleyは80年代のオリジナル工作具も復刻し、歴史的
なピースを保有するチャンスを提供しています。
【正規代理店商品】
ブランド：OAKLEY(オークリー)
品番：oo9245-7454
品名：FROGSKINS (ASIA FIT)
フレームカラー：Gray Smoke
レンズカラー：Prizm Sapphire
フィッティング：Asia
【PRIZM サングラスレンズ】
Prizmは、色彩科学研究の数十年に構築されたレンズ光
学における革命である。
Prizmレンズは、正確に、コントラストを最大化し、視
認性を向上させるために調整された色で得られる光透
過の前例のない制御を提供します。
PRIZM SAPPHIRE
・可視光線透過率：12%
※可視光線透過率は、多少の誤差が生じる場合がござ
います。
・Light Conditions：明るい光
・Contrast：増加しました
・ベースレンズカラー：グレー
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0888392349644
商品コード
oo9245-7454
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落札価格7826円
808 入札履歴
終了
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