『オークリー カジュアル ライフスタイル サングラス OAKLEY FROGSKINS フロッグスキンズ ASIANFIT Grey Smoke/Prizm Sapphire【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 34分に出品され03月12日 23時 34分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ポップカルチャーにとって、特異な時代でした。

ロナルド・レーガンがホワイトハウスの主で、 ターミ

ネーターが大ヒットし、Run DMCはゴールド・ディスク

を受賞していました。

同じ時代にOakleyはFrogskins（フロッグスキン）と呼

ばれる、唯一無二のアイウェアを創造しました。

Oakleyは80年代のオリジナル工作具も復刻し、歴史的

なピースを保有するチャンスを提供しています。



【正規代理店商品】

ブランド：OAKLEY(オークリー)

品番：oo9245-7454

品名：FROGSKINS (ASIA FIT)

フレームカラー：Gray Smoke

レンズカラー：Prizm Sapphire

フィッティング：Asia



【PRIZM サングラスレンズ】

Prizmは、色彩科学研究の数十年に構築されたレンズ光

学における革命である。

Prizmレンズは、正確に、コントラストを最大化し、視

認性を向上させるために調整された色で得られる光透

過の前例のない制御を提供します。



PRIZM SAPPHIRE

・可視光線透過率：12%

※可視光線透過率は、多少の誤差が生じる場合がござ

います。

・Light Conditions：明るい光

・Contrast：増加しました

・ベースレンズカラー：グレー







商品カテゴリ MOVE スケートボード・アパレル サングラス・アイウェア OAKLEY【オークリー】 ファッション メンズファッション 財布、帽子、ファッション小物 サングラス

JANコード/ISBNコード 0888392349644

商品コード oo9245-7454

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ オークリー

カジュアル

ライフスタイル

サングラス

OAKLEY

FROGSKINS

フロッグスキンズ

ASIANFIT

Grey

Smoke/Prizm

Sapphire