『SEA TO SUMMIT（シートゥーサミット） サーモライトリアクター コンパクトプラス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 39分に出品され03月30日 00時 39分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SEA TO SUMMIT（シートゥーサミット） サーモライトリアクター コンパクトプラス



【商品説明】

・サイズ：スタンダード(縦183cm×巾90cm)

・収納サイズ：径11×15cm

・向上温度：11

・重量：263g



【サイズ】

高さ : 10.01 cm

横幅 : 15.29 cm

奥行 : 16.69 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。