『ニキビ洗顔石鹸 百香草美肌石鹸 80ｇ3個セット TV通販ロングセラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 11時 39分に出品され04月13日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,822円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニキビ洗顔石鹸 百香草美肌石鹸 80ｇ3個セット TV通販ロングセラー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。