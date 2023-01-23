『デサント スウェット ジャケット パーカー フード付 防風 保温 裏起毛 ストレッチ MOVESPORT トレーニング メンズ レッド L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 12時 12分に出品され04月17日 12時 12分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント スウェット ジャケット パーカー フード付 防風 保温 裏起毛 ストレッチ MOVESPORT トレーニング メンズ レッド L



【商品説明】

・【サイズ展開】M / L / O / XO / XA

・メイン素材: 表地/S.F.TECHふわとろ防風ニット ( ポリエステル84%、複合繊維 ( ポリエステル ) 16% )

・素材構成: 表地/S.F.TECHふわとろ防風ニット: 84% ポリエステル， 16% 複合繊維(ポリエステル)



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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