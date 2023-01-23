『ペット用品 猫爪とぎスタンド 爪とぎ 爪磨き つめとぎ おもちゃ 据え置き キャットツリー ストレス解消 つめとぎ おしゃれ 木製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 16分に出品され03月15日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ネコが立ったまま背伸びして爪とぎができます。

爪とぎの中にボールが入っており、おもちゃとして遊ぶことも出来ます。

爪とぎと休憩兼用のサイザル麻マット。

底面の四隅には、滑り止めがついています。

マットは取り外し可能な仕様で、お手入れが楽々、いつでも清潔に！

商品詳細

品名：猫爪とぎスタンド

カラー：ナチュラル

素材：松木、サイザル麻

重量：約3kg