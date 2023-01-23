『まとめ買い アニモンダ インテグラプロテクト ニーレン 猫用療法食 腎臓ケア（鴨） ウェットフード100g(16缶【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 34分に出品され03月26日 21時 34分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 食事療法が必要な慢性腎不全の猫に給与することを目的として、リンおよびタンパク質含有量を下げるなど内容成分を特別に調整した猫用療法食。 グレインフリー