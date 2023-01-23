『ロジテック 語学学習向け ポータブルCDプレーヤー リモコン付属 有線&Bluetooth対応 ホワイト LCP-PAP02BWH【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 03分に出品され03月21日 15時 03分に終了予定です。即決価格は7,814円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロジテック 語学学習向け ポータブルCDプレーヤー リモコン付属 有線&Bluetooth対応 ホワイト LCP-PAP02BWH



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 26.60 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。