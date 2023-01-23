『BRIGHTZ フィットハイブリッド GP1 GP4 メッキルームミラーカバー 【 ROOM-MIR-003 】 バックミラーカバー GP1 GP4【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 15時 45分に出品され04月17日 15時 45分に終了予定です。即決価格は7,813円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。
ルームミラーカバー
ルームミラー バック バッグ
インナー インナーミラーカバー
ルームミラーベゼル ルームミラーガーニッシュ
【商品説明】
2010年10月~2013年9月のGP1 GP4 用です。
必ず御確認ください。
ルームミラーの裏側に記載のある純正番号が「Murakami 7225」のみ取り付けが可能です。
取り付けは、商品付属の両面テープです。
車両によっては、お客様ご自身で両面テープを増していただく必要がある場合がございます。
弊社では、取り付けのサポートはしておりません。
加工等が必要になる場合もございますので、必ず取り付けが出来る業者へご依頼下さい。
説明書は付属しておりません。
出品者情報にも大事な事を記載しておりますので、必ずご確認いただきご理解いただいた上でご購入下さい。(ご購入いただいた時点で、全てご理解いただいた事となります。)
【商品詳細】
ブランド：ブライツ(Brightz)
商品名：BRIGHTZ フィットハイブリ
【当店からの連絡】
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落札価格7813円
903 入札履歴
終了
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