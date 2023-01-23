『キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 190(ブラック)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 07時 06分に出品され03月28日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,812円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 190(ブラック)
【商品説明】
・タテ55cmxヨコ55cmxマチ24cm
・ファスナーで横幅の調節可能(開けると11cm広がる)
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・収納可能サイズ: 41-50L
・外ポケット(タテ41cmxヨコ26cmxマチ15cm)取り外し可
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 210DNリップストップナイロン
・重量:970g
【サイズ】
高さ : 7.79 cm
横幅 : 43.79 cm
奥行 : 51.79 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7812円
159 入札履歴
終了
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