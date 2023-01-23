『フィギュアーツZERO バルトロメオ -麦わらの一味傘下Ver.-【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 00時 29分に出品され03月23日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,811円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フィギュアーツZERO バルトロメオ -麦わらの一味傘下Ver.-



【商品説明】

・サイズ：全高約150mm

・素材：PVC、ABS



【サイズ】

高さ : 13.21 cm

横幅 : 13.21 cm

奥行 : 18.29 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。