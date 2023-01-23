『MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 6倍 24mm 口径 ポロプリズム式 スタンダード パールホワイト Alcor6【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 00時 29分に出品され03月17日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 6倍 24mm 口径 ポロプリズム式 スタンダード パールホワイト Alcor6



【商品説明】

・ひとみ径/明るさ:4mm / 16

・アイレリーフ:16mm

・コーティング:マルチコート

・プリズム材質:Bak4

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率:6倍

・実視界/1000m先視界:8.5度 / 150m

・対物レンズ有効径:24mm



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 15.30 cm

奥行 : 19.90 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。