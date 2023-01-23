『Douk Audio VU56C 56ビット レベルメーター LED音楽スペクトル ステレオサウンドインジケータ オーディオディスプレイ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 06時 25分に出品され04月18日 06時 25分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Douk Audio VU56C 56ビット レベルメーター LED音楽スペクトル ステレオサウンドインジケータ オーディオディスプレイ
【商品説明】
・Douk Audioのオリジナル音楽スペクトル。 オーディオ信号を処理するMCUを採用、チャンネル毎に56ビット、112ビットステレオディスプレイ。 超高解像度で、音楽レベルのステータスをリアルタイムで確認できます。 わずかな音が変化するたびに視覚的に表示でき、リスニングの楽しみをダイナミックに装飾します。
・すべての設定項目 (16段階の速度調整) は独立して設定でき、リアルタイムで確認できるサンプルエフェクト表示付き。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・入力レベル (ゲイン) 調整により、ほとんどの入力信号を制御しやすく、より良い
CMR-X083DTNT3W
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 17.90 cm
奥行 : 22.90 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7806円
675 入札履歴
終了
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