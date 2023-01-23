『コクゴ JK-ボトル広口 遮光(黒) 1L (50本入)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 10時 58分に出品され04月01日 10時 58分に終了予定です。即決価格は7,805円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 他モールにて併売しておりますのでとは違うロゴが描かれた段ボールで配送されることがありますので、ご了承ください。

原産国:日本

材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE) キャップ/ポリプロピレン(PP)

容量:1L 目盛:100ml

口内径(A):42.5mm 本体外径(B):98mm

蓋なし高さ(C):190mm 蓋付き高さ(D)193mm

入数:50本入

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。

中栓不要のため作業効率がUP。

ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。

二重の液漏れ防止構造。