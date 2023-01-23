『ドーチェ クラッチショルダー CLB-6741 ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 05分に出品され03月27日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドーチェ クラッチショルダー CLB-6741 ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能

・ソール素材または裏地: 布

・タテ:20 cmX ヨコ:28 cmX マチ:3 cm

・留め具の種類: ジッパー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ドーチェ

クラッチショルダー

CLB-6741

ネイビー