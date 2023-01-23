『イマイバッグ QUAY 3way 撥水加工 ナイロン リュック マザーズバッグ 軽量 大人 シンプル レディース 99385 カーキ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 17時 06分に出品され04月10日 17時 06分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イマイバッグ QUAY 3way 撥水加工 ナイロン リュック マザーズバッグ 軽量 大人 シンプル レディース 99385 カーキ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イマイバッグ

QUAY

3way

撥水加工

ナイロン

リュック

マザーズバッグ

軽量

大人

シンプル

レディース

99385

カーキ