『LEZAX(レザックス) ボストンバッグ 読売ジャイアンツ ボストンバッグ YGBB-7506 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 16時 26分に出品され05月10日 16時 26分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LEZAX(レザックス) ボストンバッグ 読売ジャイアンツ ボストンバッグ YGBB-7506 ブラック
【商品説明】
・サイズ:44×26×26cm
・素材:合成皮革(PVC)
【サイズ】
高さ : 25.70 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7804円
49 入札履歴
終了
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