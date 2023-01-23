『BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) アルミラダーステップ 4段 30E0036【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 08時 04分に出品され03月20日 08時 04分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) アルミラダーステップ 4段 30E0036



【商品説明】

・サイズ（L×W）（mm）：1100×355

・フック幅（mm）：200

・折り畳み幅（mm）：80

・段数（段）：4



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 113.00 cm

重量 : 2.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。