『EON SPORTS(イオンスポーツ) ZEROFIT(ゼロフィット) ヒートラブライト タイツ 2018年Ver ユニセックス ZHLTB-0114【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 19時 50分に出品され04月13日 19時 50分に終了予定です。即決価格は7,804円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
裏起毛アンダー
【商品説明】
ヒートラブシリーズの軽量バージョン、「軽暖。」ヒートラブライトが今年もリニューアルして新登場。従来の裏起毛の暖かさはそのままに、より軽くて伸びるアンダーウェアに生まれ変わりました。調湿機能を備え、冬場の汗によるべたつきも軽減します。この冬もっとも重宝するアンダーの1つです。
【商品詳細】
ブランド：EON SPORTS(イオンスポーツ)
商品名：EON SPORTS(イオンスポーツ) ZEROFIT(ゼロフィット) ヒートラブライト タイツ 2018年Ver ユニセックス ZHLTB-0114 ブラック XLサイズ
製造元：EON SPORTS(イオンスポーツ)
商品番号：ZHLTB-0114
商品内容：XL
色：ブラック
【当店からの連絡】
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落札価格7804円
952 入札履歴
終了
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