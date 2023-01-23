『ヘム リュック ST-278-06 ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 15時 38分に出品され03月18日 15時 38分に終了予定です。即決価格は7,802円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヘム リュック ST-278-06 ベージュ



【商品説明】

・タテ50cmxヨコ27cmxマチ17cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: バックル

・表地: ポリエステル

・重量:640g



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 41.40 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヘム

リュック

ST-278-06

ベージュ