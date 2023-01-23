SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス エアレス ウェイブ SA-519 MTSIL マットチタンシルバー×メタリックネイビー/偏光ライ【2025年度カレンダ】

商品情報

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。



ペーパーレス化を行っております為、当ストアでの領収書発行を行っておりません。お客様の購入履歴から領収書発行をお願いしております。



原産国:日本

フレームカラー マットチタンシルバー×メタリックネイビー

レンズカラー 偏光ライトスモーク(偏光度90%以上)

可視光線透過率 42%

紫外線透過率 0.1%以下

サイズ H3.7cm W14.5cm

フレーム素材 ナイロン(プラスチック)

レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)

重さ 15g

対象 大人用; 対象シーズン: 通年